Fiorentina - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

Fiorentina - Atalanta maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Fiorentina ile Atalanta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fiorentina - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIORENTINA - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fiorentina - Atalanta maçı 3 Nisan Çarşamba günü saat 22:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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Fiorentina - Atalanta MAÇI CANLI İZLE