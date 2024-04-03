Haberler Futbol Ajax - Go Ahead maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hollanda Ligi

Ajax - Go Ahead maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hollanda Ligi

Hollanda Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ajax ile Go Ahead karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ajax - Go Ahead maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 17:30 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 17:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ajax - Go Ahead maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hollanda Ligi

Ajax - Go Ahead maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Hollanda Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ajax ile Go Ahead karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ajax - Go Ahead maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AJAX - GO AHEAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ajax - Go Ahead maçı 4 Nisan Perşembe günü saat 22:00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

Ajax - Go Ahead MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Osayi Samuel ve Oosterwolde kaç maç ceza aldı? TFF son dakika duyurdu! İşte PFDK cezaları
Ankara’da Hurdacılar Sanayi Sitesinde yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Trabzonspor - Fenerbahçe maçının cezaları açıklandı
Arat'tan Muci itirafı! 20 milyon Euro...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Volendam - Feyenoord maçı ne zaman?
Luis Rubiales serbest bırakıldı
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI NİSAN 2024? | Aile Destek Ödemesi ayın kaçında yatacak? SORGULAMA EKRANI
KADİR GECESİ MESAJLARI RESİMLİ 2024 | Farklı, dualı, hadisli Kadir Gecesi mesajları
TAVUKLU ALANYA BOHÇASI TARİFİ | Tavuklu Alanya Bohçası nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN? SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN? 16:28
Ajax - Go Ahead maçı ne zaman? Ajax - Go Ahead maçı ne zaman? 16:16
Volendam - Feyenoord maçı ne zaman? Volendam - Feyenoord maçı ne zaman? 16:13
Getafe'ye ırkçılık cezası Getafe'ye ırkçılık cezası 16:10
Down sendromlu milli judocu Musa'nın hedefi belli! Down sendromlu milli judocu Musa'nın hedefi belli! 16:09
Granada - Valencia maçı ne zaman? Granada - Valencia maçı ne zaman? 16:08
Daha Eski
Tuzla ile Ümraniye yenişemedi! Tuzla ile Ümraniye yenişemedi! 16:01
Luis Rubiales serbest bırakıldı Luis Rubiales serbest bırakıldı 15:55
F.Bahçe'de sakatlık şoku! 3 isim kadroya alınmadı F.Bahçe'de sakatlık şoku! 3 isim kadroya alınmadı 15:44
Mertens Dusan Tadic'i yakaladı! Mertens Dusan Tadic'i yakaladı! 15:38
Konyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Konyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman? 15:29
Fenerbahçe Adana Demirspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe Adana Demirspor maçı saat kaçta? 15:22