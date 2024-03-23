Haberler Futbol Endrick türünde yetenek yok

Endrick türünde yetenek yok

İspanyol devi Real Madrid'in 60 milyon euro'ya Brezilya ekibi Palmeiras'tan transfer ettiği yaşı nedeniyle bu yaz kadroya katılacak olan Brezilyalı Endrick için menajeri Frederico Pena, iddialı konuştu. Pena, "O, 4 veya daha fazla Dünya Kupası'nda oynayabilecek ve Ballon d'Or'u kazanabilecek bir oyuncu. Onun türünde bir yetenek yok" diye konuştu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Endrick türünde yetenek yok
İspanyol devi Real Madrid'in 60 milyon euro'ya Brezilya ekibi Palmeiras'tan transfer ettiği yaşı nedeniyle bu yaz kadroya katılacak olan Brezilyalı Endrick için menajeri Frederico Pena, iddialı konuştu. Pena, "O, 4 veya daha fazla Dünya Kupası'nda oynayabilecek ve Ballon d'Or'u kazanabilecek bir oyuncu. Onun türünde bir yetenek yok" diye konuştu.
DİĞER
Son dakika transfer haberi: Galatasaray ile Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Dünya yıldızının durağı İstanbul
Moskova'da konser salonuna silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Bomba iddia: "ABD ve İngiltere önceden biliyordu"
Ziyech G.Saray'da kalacak! İşte sözleşme detayları...
F.Bahçe o transfer için devlerle yarışta!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Enis Destan: Gruptan çıkmak istiyoruz
İşte EURO 2024'te olmayacak en değerli 11!
Dolar ne kadar oldu? (23 Mart Cumartesi)
SIRT HAREKETLERİ 👊
Bir kitap da sen getir
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe sonunu getiremedi! Fenerbahçe sonunu getiremedi! 01:50
Ümitlerimiz galip! Ümitlerimiz galip! 01:49
Macaristan tornistan! Macaristan tornistan! 01:46
"Önemli bir galibiyet elde ettik" "Önemli bir galibiyet elde ettik" 01:45
"Önemli bir galibiyet elde ettik" "Önemli bir galibiyet elde ettik" 01:44
Tatsız prova Tatsız prova 01:42
Daha Eski
Kosova Rashica ile kazandı: 1-0 Kosova Rashica ile kazandı: 1-0 01:39
Montella: Maçın hakkı bu değildi! Montella: Maçın hakkı bu değildi! 01:20
Budapeşte'de tatsız prova! Budapeşte'de tatsız prova! 01:20
F.Bahçe Beko İtalya'da kaybetti! F.Bahçe Beko İtalya'da kaybetti! 01:20
Flaş transfer açıklaması! Yeni adresi... Flaş transfer açıklaması! Yeni adresi... 00:08
Avrupa devleri Semih'in peşinde! 7 talip birden Avrupa devleri Semih'in peşinde! 7 talip birden 00:08