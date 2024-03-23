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Endrick türünde yetenek yok
İspanyol devi Real Madrid'in 60 milyon euro'ya Brezilya ekibi Palmeiras'tan transfer ettiği yaşı nedeniyle bu yaz kadroya katılacak olan Brezilyalı Endrick için menajeri Frederico Pena, iddialı konuştu. Pena, "O, 4 veya daha fazla Dünya Kupası'nda oynayabilecek ve Ballon d'Or'u kazanabilecek bir oyuncu. Onun türünde bir yetenek yok" diye konuştu.
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