Norveç - Çekya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Norveç - Çekya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 öncesinde ülkeler hazırlık müsabakalarını sürdürüyor. Norveç, Çekya ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Norveç - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NORVEÇ - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Norveç - Çekya maçı 22 Mart Cuma günü saat 20:00'de S Sport 2'de canlı yayınlanacak.