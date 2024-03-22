İspanya - Kolombiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

İspanya - Kolombiya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 öncesinde ülkeler hazırlık müsabakalarını sürdürüyor. İspanya, Kolombiya ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İspanya - Kolombiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSPANYA - KOLOMBİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İspanya - Kolombiya maçı 22 Mart Cuma günü saat 23:30'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.