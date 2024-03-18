Orkun Kökçü'den açıklama geldi! "Son aylarda..."

Benfica'da forma giyen A Milli yıldızımız Orkun Kökçü, takımının son oynadığı Casa Pia maçında kadroda yer almadı. 23 yaşındaki oyuncu takımdaki son durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"İlk olarak söylemek istediğim şey, teknik direktöre ve kulüpteki insanlara saygımın büyük olduğudur. Futbolda detaylar önemlidir. Ancak her şey yolunda giderse kupalar kazanabiliriz. Bu aynı zamanda birbirimizi eleştirmek anlamına da gelir. Son aylarda vizyonumu kulüp içinde de kesinlikle tartıştım. Kulübün doğuracağı sonuçları kabul ediyorum ve artık milli takımımla yola çıkacağım. Benfica için her şeyimi vermek üzere iki hafta sonra geri döneceğim. Gerçek Orkun'un tek isteği kazanmaktır."