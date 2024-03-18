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Benfica'da Roger Schmidt'ten Orkun Kökçü açıklaması!

Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt, verdiği röportajın ardından kadroya alınmayan Orkun Kökçü konusunda açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Yaptığı şey iyi değildi, bu çok açık, herkes biliyor. Bir anda bu röportajı neden verdi, bilmiyorum." ifadelerini kullandı. | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2024 Pazartesi 10:44
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Benfica'da Roger Schmidt'ten Orkun Kökçü açıklaması!

Benfica, Portekiz Ligi'nin 26'ncı hafta karşılaşmasında Casa Pia'yı deplasmanda Arthur Cabral'ın 74'üncü dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek puanını 64'e yükseltti ve lider Sporting'in 1 puan gerisinde 2'nci sırada yer aldı. Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt, hafta içi Hollanda basınına verdiği bir röportajın ardından milli oyuncu Orkun Kökçü'yü Casa Pia ile oynanan maçın kadrosuna dahil etmedi. Alman teknik adam, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında milli oyuncu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Orkun Kökçü'nün verdiği röportaja çok şaşırdığını belirten Schmidt, milli aranın ardından Orkun Kökçü ile konuşacağını söyledi. Orkun'un kendileri için önemli bir oyuncu olduğunu ve onu tekrardan takıma dahil etmek için çaba sarf edeceklerini belirten Schmidt, "Böyle bir röportaj verdiğinizde takımda olamazsınız, çok önemli bir maçta kadroda yer almanız mümkün değil. Söylediklerini okudum, kendisiyle konuşma fırsatım olmadı. Milli aradan sonra onunla konuşacağım. Dün ve bugün tamamen bu maça odaklanmıştık çünkü en önemli şey bu. Yaptığı şey iyi değildi, bu çok açık, herkes biliyor. Bu röportaj Orkun'a yakışmıyor, bu yüzden bu kadar şaşırtıcı, çünkü kendisi çok iyi bir oyuncu ve çok iyi bir insan. Bir anda bu röportajı neden verdi, bilmiyorum. Zaten Benfica'da çok maç oynadı, iyi oynadı, gol attı, çok asist yaptı. Aslında her şey yolundaydı, o yüzden bilmiyorum. Konuşmam lazım. Şu anda anlayamıyorum ama elbette bundan memnun değiliz. Tabii ki bu takım için iyi değil, Benfica için iyi değil ama her şeyden önce onun için iyi değil. Çünkü bu onu zor durumda bırakıyor. Ama şimdi bizim görevimiz onu doğru zihniyetle Benfica'ya geri getirmek çünkü o bizim için önemli bir oyuncu ve ona ihtiyacımız var. Çok önemli iki maç arasında bu durumun yaşanması elbette iyi değil ama takım ve oyuncular önemli olana, yani sahadaki performansımıza odaklanabileceklerini gösterdiler" şeklinde konuştu.

ORKUN KÖKÇÜ NE DEMİŞTİ?

Milli oyuncu Orkun Kökçü, Hollanda basınına verdiği röportajda takımdaki durumuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Buraya geldiğimden beri beni özel hissettiren biri olmadı. Buna teknik direktör Roger Schmidt de dahil. Ben masaya vuran ya da taleplerde bulunan biri değilim ama belki de bana verdiği rol nedeniyle fazla mütevazıydım. Teknik direktör beni savunmaya yakın oynatıyor, bana her türlü görevi veriyor ama benim niteliklerimden en iyi şekilde yararlanmak istiyorsanız buna gerek yok. Ben ileriyi düşünen biriyim, ileriye attığım paslarla tanınırım. İstatistiklerim bunu ispatlıyor. Benfica için daha fazlasını verebilirim. Belki de hayal kırıklığım bundan kaynaklıdır."

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