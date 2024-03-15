BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 15 Mart? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 15 MART | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 15 Mart Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Süper Lig 20:30 Fatih Karagümrük - Konyaspor (beIN Sports 1) 20:30 Pendikspor - İstanbulspor (beIN Sports 2)

1. Lig 20:30 Gençlerbirliği - Kocaelispor (TRT 1)

LaLiga 23:00 Real Sociedad - Cadiz

Serie A 22:45 Empoli - Bologna

Ligue 1 23:00 Toulouse - Lyon

Bundesliga 22:30 Köln - RB Leipzig

Pro Lig 22:00 Al Ahli Jeddah - Al Nassr 22:00 Al Fayha - Al Riyadh 22:00 Al Tai - Al Ettifaq

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