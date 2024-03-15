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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 15 Mart? Hangi maç hangi kanalda?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '15 Mart hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken 15 Mart Cuma 2024 tarihli bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 08:42 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 09:00
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 15 Mart? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 15 MART | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 15 Mart Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Süper Lig

20:30 Fatih Karagümrük - Konyaspor (beIN Sports 1)

20:30 Pendikspor - İstanbulspor (beIN Sports 2)

1. Lig

20:30 Gençlerbirliği - Kocaelispor (TRT 1)

LaLiga

23:00 Real Sociedad - Cadiz

Serie A

22:45 Empoli - Bologna

Ligue 1

23:00 Toulouse - Lyon

Bundesliga

22:30 Köln - RB Leipzig

Pro Lig

22:00 Al Ahli Jeddah - Al Nassr

22:00 Al Fayha - Al Riyadh

22:00 Al Tai - Al Ettifaq

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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