BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 15 Mart? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 15 MART | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 15 Mart Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?
Süper Lig
20:30 Fatih Karagümrük - Konyaspor (beIN Sports 1) 20:30 Pendikspor - İstanbulspor (beIN Sports 2)
20:30 Fatih Karagümrük - Konyaspor (beIN Sports 1)
20:30 Pendikspor - İstanbulspor (beIN Sports 2)
1. Lig
20:30 Gençlerbirliği - Kocaelispor (TRT 1)
20:30 Gençlerbirliği - Kocaelispor (TRT 1)
LaLiga
23:00 Real Sociedad - Cadiz
23:00 Real Sociedad - Cadiz
Serie A
22:45 Empoli - Bologna
22:45 Empoli - Bologna
Ligue 1
23:00 Toulouse - Lyon
23:00 Toulouse - Lyon
Bundesliga
22:30 Köln - RB Leipzig
22:30 Köln - RB Leipzig
Pro Lig
22:00 Al Ahli Jeddah - Al Nassr 22:00 Al Fayha - Al Riyadh 22:00 Al Tai - Al Ettifaq
22:00 Al Ahli Jeddah - Al Nassr
22:00 Al Fayha - Al Riyadh
22:00 Al Tai - Al Ettifaq
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