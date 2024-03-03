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Futbolda devrim gibi kararlar! IFAB 3 kural birden getiriyor

IFAB futbolda 3 yeni kural getirmeye hazırlanıyor. Kuralların denenmesi için onay verilirken Mavi kart uygulamasıyla ilgili bir açıklama ise yapılmadı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2024 Pazar 15:45 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2024 Pazar 15:45
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Futbolda devrim gibi kararlar! IFAB 3 kural birden getiriyor

IFAB'ın yıllık genel kurul toplantısı İskoçya'da gerçekleştirildi. NTV Spor'un derlediği haberde, bazı Kural değişikliklerinin görüşüldüğü toplantıda 3 yeni kuralın denenmesiyle ilgili onay çıktı.

IFAB'ın internet sitesinde yer alan açıklamada, onay verilen 3 kuralın alt liglerde deneneceği belirtildi. Açıklamada deneme yapılacak kurallara ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

Belirli durumlarda sadece takım kaptanı hakemle konuşabilir

Hakemlerin takımlara kendi ceza sahalarına gitmesini talep edecek bazı molalar

Kalecinin topu oyuna sokma süresinin sekiz saniyeye çıkarılması, 8 saniye geçmesi halinde top rakip takıma geçecek

MAVİ KART UYGULAMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILMADI

IFAB'ın denemek istediği bir diğer kural olan mavi kart uygulamasıyla ilgili herhangi bir açıklama yayınlanmadı. FIFA Başkanı Gianni Infantino, IFAB'ın genel kurul toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada mavi kart uygulamasına karşı olduklarını belirtmişti.

Infantino açıklamasında, "Bu konudan haberim yoktu. Ben FIFA başkanıyım ve FIFA'nın IFAB'da söz sahibi olduğunu düşünüyorum. Başlık ister misiniz bilmiyorum, mavi karta kırmızı kart. Ancak bir kere baktığınızda oyunu, oyunun özünü ve geleneğini de korumak zorundasınız. Mavi kart diye bir şey yok" ifadelerini kullanmıştı.

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