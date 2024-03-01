Al Hilal - Al Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Hilal - Al Ittihad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'inde heyecan sürüyor. Al Hilal ile Al Ittihad karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Al Hilal - Al Ittihad ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL HİLAL - AL ITTIHAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Hilal - Al Ittihad maçı 1 Mart Cuma günü saat 20.00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

Al Hilal - Al Ittihad MAÇI CANLI İZLE