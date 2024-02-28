Al Wahda - Al Taawon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Wahda - Al Taawon maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'inde heyecan sürüyor. Al Wahda ile Al Taawon karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Al Wahda - Al Taawon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL WAHDA - AL TAAWON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Wahda - Al Taawon maçı 29 Şubat Perşembe günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.