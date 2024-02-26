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Real Seciedad - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Kral Kupası

İspanya Kral Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final turunda Real Seciedad ile Mallorca kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Seciedad - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 11:10
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Real Seciedad - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Kral Kupası

Real Seciedad - Mallorca maçını canlı takip etmek için tıklayın

İspanya Kral Kupası heyecanı devam ediyor. Real Seciedad ile Mallorca, yarı final turunda karşı karşıya gelcek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Real Seciedad - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL SECIEDAD - MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Seciedad - Mallorca maçı 27 Şubat Salı günü saat 23:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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