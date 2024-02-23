Al Taawon - Al Akhdoud maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Taawon - Al Akhdoud maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'inde heyecan sürüyor. Al Taawon ile Al Akhdoud karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Al Taawon - Al Akhdoud maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL TAAWON - AL AKHDOUD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Taawon - Al Akhdoud maçı 23 Şubat Cuma günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.