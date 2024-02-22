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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 22 Şubat? Hangi maç hangi kanalda?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '22 Şubat hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken 22 Şubat Perşembe 2024 tarihli bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 08:06 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 08:10
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 22 Şubat? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 22 ŞUBAT PERŞEMBE | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 22 Şubat hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi

20:45 Toulouse - Benfica (TV 8,5)

20:45 Freiburg - Lens (EXXEN)

20:45 Rennes - Milan (EXXEN)

20:45 Karabağ - Sporting Braga (EXXEN)

23:00 Roma - Feyenoord (EXXEN)

23:00 Marsilya - Shakhtar Donetsk (TV 8,5)

23:00 Sporting CP - Young Boys (EXXEN)

23:00 Sparta Prag - Galatasaray (EXXEN)

UEFA Avrupa Konferans Ligi

20:45 Dinamo Zagreb - Real Betis

20:45 Bodo/Glimt - Ajax

20:45 Ludogorets Razgrad - Servette

23:00 Ferencvaros - Olympiakos

23:00 Slovan Bratislava - Sturm Graz

23:00 Legia Warszawa - Molde

23:00 Eintracht Frankfurt - Union Saint-Gilloise

Serie A

22:45 Torino - Lazio

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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