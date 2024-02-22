BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 22 Şubat? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 22 ŞUBAT PERŞEMBE | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 22 Şubat hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi
20:45 Toulouse - Benfica (TV 8,5) 20:45 Karabağ - Sporting Braga (EXXEN) 23:00 Roma - Feyenoord (EXXEN) 23:00 Marsilya - Shakhtar Donetsk (TV 8,5) 23:00 Sporting CP - Young Boys (EXXEN) 23:00 Sparta Prag - Galatasaray (EXXEN)
20:45 Toulouse - Benfica (TV 8,5)
20:45 Karabağ - Sporting Braga (EXXEN)
23:00 Roma - Feyenoord (EXXEN)
23:00 Marsilya - Shakhtar Donetsk (TV 8,5)
23:00 Sporting CP - Young Boys (EXXEN)
23:00 Sparta Prag - Galatasaray (EXXEN)
UEFA Avrupa Konferans Ligi
20:45 Dinamo Zagreb - Real Betis 20:45 Bodo/Glimt - Ajax 20:45 Ludogorets Razgrad - Servette 23:00 Ferencvaros - Olympiakos 23:00 Slovan Bratislava - Sturm Graz 23:00 Legia Warszawa - Molde 23:00 Eintracht Frankfurt - Union Saint-Gilloise
20:45 Dinamo Zagreb - Real Betis
20:45 Bodo/Glimt - Ajax
20:45 Ludogorets Razgrad - Servette
23:00 Ferencvaros - Olympiakos
23:00 Slovan Bratislava - Sturm Graz
23:00 Legia Warszawa - Molde
23:00 Eintracht Frankfurt - Union Saint-Gilloise
Serie A
22:45 Torino - Lazio
22:45 Torino - Lazio
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