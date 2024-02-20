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Panathinaikos - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Yunanistan Kupası

Yunanistan Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final turu maçında Panathinaikos ile PAOK karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Panathinaikos - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 11:30 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 11:30
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Panathinaikos - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Yunanistan Kupası

Panathinaikos - PAOK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yunanistan Kupası'nda heyecan devam ediyor. Panathinaikos ile PAOK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Panathinaikos - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PANATHINAIKOS - PAOK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Panathinaikos - PAOK maçı 21 Şubat Çarşamba günü saat 20:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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