Panathinaikos - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Yunanistan Kupası

Panathinaikos - PAOK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yunanistan Kupası'nda heyecan devam ediyor. Panathinaikos ile PAOK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Panathinaikos - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PANATHINAIKOS - PAOK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Panathinaikos - PAOK maçı 21 Şubat Çarşamba günü saat 20:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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