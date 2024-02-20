Fatih Terim Panathinaikos'tan ayrılıyor! İşte yeni takımı
Son dakika spor haberi: Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim'in takımdan ayrılması gündeme geldi. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan deneyimli hoca, taraftarlar tarafından eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Yunan ekibinden ayrılacağı konuşulan Fatih Terim'in yeni takımı hakkında flaş bir geliişme yaşandı. İşte detaylar...
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Bu sonuçla önemli bir avantajı yitiren Panathinaikos, liderlik fırsatını tepti.
Şampiyonluk yarışında yara alan Fatih Terim, taraftarlar tarafından eleştirilerin hedefinde.
51 puanı bulunan Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nde 3. sırada yer alıyor.
Yunan basınından gelen son iddia ise futbol camiasında şaşkınlığa neden oldu.
Türkiye Gazetesi'nin Yunan basınından derlediği habere göre; "Panathinaikos'un durumu bundan daha kötü olamaz" denilerek Fatih Terim ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
PANATHINAIKOS'TAN AYRILIYOR!
Fatih Terim'in Panathinaikos'ta beklenen etkiyi gösteremediği ifade edildi ve Yunan basını ayrılığın yakın olduğunu dile getirdi.
FATİH TERİM'İN YENİ ADRESİ...
Yunan basını; Fatih Terim'in Panathinaikos'a veda etmesi durumunda Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'nin başına geçebileceğini öne sürdü.
Panathinaikos'un başında 13 maça çıkan Fatih Terim 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
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