Fatih Terim Panathinaikos'tan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Yunan basınından gelen son iddia ise futbol camiasında şaşkınlığa neden oldu.

Türkiye Gazetesi'nin Yunan basınından derlediği habere göre; "Panathinaikos'un durumu bundan daha kötü olamaz" denilerek Fatih Terim ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.