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Fatih Terim Panathinaikos'tan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Son dakika spor haberi: Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim'in takımdan ayrılması gündeme geldi. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan deneyimli hoca, taraftarlar tarafından eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Yunan ekibinden ayrılacağı konuşulan Fatih Terim'in yeni takımı hakkında flaş bir geliişme yaşandı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 16:17
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Fatih Terim Panathinaikos'tan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Türkiye futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim, sürpriz bir şekilde Yunan Süper Lig'inde yer alan Panathinaikos'un başına geçmişti.

Fatih Terim Panathinaikos'tan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Geldiği ilk haftalarda aldığı üst üste galibiyetlerle övgü toplayan Terim, son günlerde yaşadığı puan kayıplarından dolayı eleştirilen hedefinde.

Fatih Terim Panathinaikos'tan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Son olarak sahasında Lamia'yı ağırlayan Panathinaikos, 10 kişi kalan rakibini yenemedi ve 2-2 berabere kaldı.

Fatih Terim Panathinaikos'tan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Bu sonuçla önemli bir avantajı yitiren Panathinaikos, liderlik fırsatını tepti.

Fatih Terim Panathinaikos'tan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Şampiyonluk yarışında yara alan Fatih Terim, taraftarlar tarafından eleştirilerin hedefinde.

Fatih Terim Panathinaikos'tan ayrılıyor! İşte yeni takımı

51 puanı bulunan Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nde 3. sırada yer alıyor.

Fatih Terim Panathinaikos'tan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Yunan basınından gelen son iddia ise futbol camiasında şaşkınlığa neden oldu.

Fatih Terim Panathinaikos'tan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Türkiye Gazetesi'nin Yunan basınından derlediği habere göre; "Panathinaikos'un durumu bundan daha kötü olamaz" denilerek Fatih Terim ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Fatih Terim Panathinaikos'tan ayrılıyor! İşte yeni takımı

PANATHINAIKOS'TAN AYRILIYOR!
Fatih Terim'in Panathinaikos'ta beklenen etkiyi gösteremediği ifade edildi ve Yunan basını ayrılığın yakın olduğunu dile getirdi.

Fatih Terim Panathinaikos'tan ayrılıyor! İşte yeni takımı

FATİH TERİM'İN YENİ ADRESİ...
Yunan basını; Fatih Terim'in Panathinaikos'a veda etmesi durumunda Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'nin başına geçebileceğini öne sürdü.

Fatih Terim Panathinaikos'tan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Panathinaikos'un başında 13 maça çıkan Fatih Terim 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

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