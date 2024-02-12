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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) kura çekimi saat kaçta? Hangi kanalda?

A Spor ekranlarında yayınlanan ve tüm Türkiye'nin heyecanla takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu tamamlandı. Çeyrek final ve yarı final kura çekimi gerçekleştirilecek. Futbolseverler kura çekimini canlı ve şifresiz takip edebilecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 09:20 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 09:21
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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) kura çekimi saat kaçta? Hangi kanalda?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ 2024 | Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Futbolseverlerin merakla beklediği çeyrek final ve yarı final kuraları ile ilgili detaylar haberimizde yer alacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları, 12 Şubat Pazartesi günü çekilecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 14.00'te başlayacak. Kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

ÇEYREK FİNALE HANGİ TAKIMLAR YÜKSELDİ?

Kupada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, RAMS Başakşehir, Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük, TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü, son 8 takım arasına kaldı. Çeyrek final maçları, 27-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

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