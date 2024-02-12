Sebastien Haller'in inanılmaz hikayesi! Kanseri yendi ülkesini şampiyon yaptı...

Borussia Dortmund'un yıldızı Sebastian Haller, 2023'ün temmuz ayında yakalandığı testis kanserini yenmiş ve yeşil sahalara geri dönmüştü. Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund ile şampiyonluğu son maçta Bayern Münih'e kaptıran Fildişili futbolcu, yaşadığı talihsizliklerin hepsine noktayı Afrika Uluslar Kupası'nda koydu. İşte detaylar...

Almanya Bundesliga devi Borussia Dortmund'un yıldız futbolcusu Sebastien Haller için geçtiğimiz yıl kötü huylu testis kanseri teşhisi konmuş ve dneeyimli santrfor, yoğun bir tedavi programına alınmıştı.

KANSERİ ATLATTI

Bir süre tedavi gören Haller, geçirdiği iki kritik operasyonun ardından testis kanserini atlatmış ve 2023'ün temmuz ayında yeşil sahalara geri dönmüştü.

ŞAMPİYONLUK MAÇINDA PENALTI KAÇIRMIŞTI

Geçtiğimiz sezonun son haftasında Dortmund ile Mainz karşısında şampiyonluk maçına ilk 11'de başlayan Fildişili futbolcu, takımının kazanması halinde kupaya uzanacağı müsabakanın 19. dakikasında kullandığı penaltıdan yararlanamamıştı.

Karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Dortmund, aynı haftada Bayern Münih'in Köln'ü 2-1 mağlup etmesiyle şampiyonluğu rakibine kaptırmıştı.

TALİHSİZLİKLERİNİ AFRİKA ULUSLAR KUPASI'NDA BİTİRDİ

Bu sezon ise Dortmund'da fazla forma şansı bulamayan ve pek de iyi bir performans sergileyemeyen Haller, talihsizliklerine noktayı Afrika Uluslar Kupası'nda koydu.

BİR KAHRAMAN: HALLER!

Afrika Uluslar Kupası'nda Fildişi Sahili Milli Takımı ile mücadele eden Haller, finalde Nijerya ile karşı karşıya gelen takımını zafere götüren isim oldu.

Alassane Ouattara Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısını 1-0 geride kapatan Fildişi Sahili, ikinci yarıda geri döndü.

İlk olarak 62. dakikada Franck Kessie ile 1-1'lik eşitliği sağlayan Fildişi Sahili, 81. dakikada Sebastien Haller'in golüyle 2-1 öne geçti.

Bu golle birlikte Fildişi Sahili, Afrika Uluslar Kupası'nın şampiyonu oldu ve Haller, ülkesinde adeta kahraman ilan edildi.

FİLDİŞİ SAHİLİ, 'GÜÇLÜKLE' ŞAMPİYON OLDU

Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nda yer alan Fildişi Sahili, Ekvator Ginesi ve Nijerya'nın ardından 3. sırada bulundu ve en iyi üçüncüler arasında yer alarak son 16'ya yükseldi.