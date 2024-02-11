Haberler Futbol AFRİKA ULUSLAR KUPASI FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA? | Fildişi Sahili - Nijerya maçı ne zaman, saat kaçta?

AFRİKA ULUSLAR KUPASI FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA? | Fildişi Sahili - Nijerya maçı ne zaman, saat kaçta?

Afrika Uluslar Kupası, final maçıyla sahibini bulacak. Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF) 34. kez düzenlediği turnuvada, Nijerya ile Fildişi Sahili karşı karşıya gelecek. Alassane Ouattara Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak final maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Afrika Uluslar Kupası final maçı hangi kanalda? Fildişi Sahili - Nijerya maçı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 14:50 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 15:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
AFRİKA ULUSLAR KUPASI FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA? | Fildişi Sahili - Nijerya maçı ne zaman, saat kaçta?

Afrika Uluslar Kupası'nda final heyecanı, Fildişi Sahili - Nijerya karşılaşmasıyla devam ediyor. 34. kez düzenlenen turnuvada finale kadar namağlup gelen Nijerya, 8. kez final heyecanı yaşayacak. Alassane Ouattara Olimpiyat Stadyumu'nda düzenlenecek maçın yayın saati, kanalı ve 11'leri merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Afrika Uluslar Kupası final maçı hangi kanalda? Fildişi Sahili - Nijerya maçı ne zaman, saat kaçta?

AFRİKA ULUSLAR KUPASI FİNAL MAÇI (FİLDİŞİ SAHİLİ - NİJERYA) MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fildişi Sahili ile Nijerya'nın oynayacağı Afrika Uluslar Kupası final maçı, 11 Şubat Pazar günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TV8,5 ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

AFRİKA ULUSLAR KUPASI FİNAL MAÇI CANLI izlemek için tıklayın

NİJERYA'DA 8. KEZ FİNAL HEYECANI

En fazla final oynayan ülkelerden olan Nijerya, 8. kez final heyecanı yaşayacak. Yeşil-beyazlılar, 1980, 1994 ve 2013 yıllarında kupayı müzesine götürürken; turuncu-yeşilliler ise 1992 ve 2015'te şampiyonluk sevinci yaşadı.

10. RANDEVU

Afrika kıtasının iki önemli ülkesi, resmi maçlarda 10. kez rakip olacak. Afrika Uluslar Kupası ve Dünya Kupası elemelerinde 9 kez yaşanan rekabette, Nijerya 5 galibiyet alırken, Fildişi Sahili 3 maçta üstünlük sağladı. 1 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nda yer alan iki takım 18 Ocak'ta karşı karşıya gelirken, William Troost-Ekong'un attığı golle Nijerya maçı 1-0 kazandı.

FİLDİŞİ SAHİLİ - NİJERYA FİNAL MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TAKIM İSTATİSTİKLERİ

Kupada A Grubu'nu 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puanla ikinci sırada tamamlayan Nijerya, son 16 turunda Kamerun'u 2-0, çeyrek finalde Angola'yı 1-0 mağlup etti. Yarı finalde ise Güney Afrika'yı 1-1 biten maçta penaltı atışları sonrası eleyen Jose Peseiro'nun öğrencileri finale yükseldi. Ev sahibi Fildişi Sahili ise, A Grubu'nda 1 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak 3 puan topladı. Grubu 3. sırada tamamlayan Fildişi Sahili, en iyi 3.'ler kontenjanından gruptan çıkarken son 16 turunda Senegal'i penaltı atışları sonunda elemeyi başardı. Çeyrek finalde Mali'yi 2-1'lik skorla geçen Fildişi Sahili, yarı finalde de Demokratik Kongo'yu 1-0 yenmeyi başardı.

FİNALDE TANIDIK YÜZLER

Turnuvaya Süper Lig'den katılan Afrikalı futbolculardan 6 isim ülkesi ile finale çıkma başarısı gösterdi. Fenerbahçe'den Bright Osayi-Samuel, Trabzonspor'dan Paul Onuachu, Kasımpaşa'dan Kenneth Omeruo, Sivasspor'dan Ahmed Musa Nijerya Milli Takımı ile, Trabzonspor forması giyen Nicolas Pepe ve Gaziantep FK'dan Max Gradel de Fildişi Sahili ile finale çıkan isimler oldu. Galatasaray'ın ara transfer döneminde Nottingham Forest'ten transfer ettiği Serge Aurier de final mücadelesi verecek isimler arasında yer alıyor.

DİĞER
Gerçekleri öğrenen Asiye şimdi ne yapacak?
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Tekirdağ mitinginde önemli açıklamalar! CHP'ye 'DEM'li tepki... "Terör baronlarından medet umuyorlar"
F.Bahçe ve G.Saray'a TFF'den kötü haber!
Parola 3 puan! İşte F.Bahçe'nin Alanyaspor 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Olympiakos'un yeni hocası açıklandı!
Yattara'nın son adresi herkesi şaşırttı!
Süper Loto sonuçları 11 Şubat Pazar 2024
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 11 Şubat rakamları
Dolar ne kadar? Canlı Döviz Kuru takibi
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hatayspor Trabzonspor maçına hazır Hatayspor Trabzonspor maçına hazır 14:51
Fenerbahçe-Alanyaspor maçı tüm detayları! Fenerbahçe-Alanyaspor maçı tüm detayları! 14:42
Beşiktaş'ta hazırlıklar tamam! Beşiktaş'ta hazırlıklar tamam! 14:35
Sürpriz iddia! Chelsea'den 3 isim Beşiktaş'a... Sürpriz iddia! Chelsea'den 3 isim Beşiktaş'a... 14:24
Afrika Uluslar Kupası final maçı (Fildişi-Nijerya) hangi kanalda? Afrika Uluslar Kupası final maçı (Fildişi-Nijerya) hangi kanalda? 14:20
Olympiakos'un yeni hocası açıklandı! Olympiakos'un yeni hocası açıklandı! 14:06
Daha Eski
Juventus - Udinese maçı ne zaman? Juventus - Udinese maçı ne zaman? 13:36
F.Bahçe ve G.Saray'a TFF'den kötü haber! F.Bahçe ve G.Saray'a TFF'den kötü haber! 12:48
Fenerbahçe - Alanyaspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Alanyaspor maçı saat kaçta? 12:36
Almeria - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Almeria - Athletic Bilbao maçı ne zaman? 12:19
F.Bahçe - Alanyaspor maçının VAR'ı açıklandı F.Bahçe - Alanyaspor maçının VAR'ı açıklandı 12:18
Crystal Palace - Chelsea maçı ne zaman? Crystal Palace - Chelsea maçı ne zaman? 12:15