Newcastle United Christian Atsu'yu andı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Atakaş Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu'yu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla andı.

Yer alan paylaşımda, "Bir yıl önce ne yazık ki Christian Atsu'yu en trajik koşullarda kaybettik. Newcastle United'daki herkes tarafından sevgiyle anılan inanılmaz bir insan. Düşüncelerimiz sonsuza kadar Christian'ın ailesi ve arkadaşlarıyla birliktedir." ifaderine yer verildi.

Atsu bir dönem Newcastle United için ter dökmüştü.

İŞTE O PAYLAŞIM:

One year ago we sadly lost Christian Atsu in the most tragic of circumstances. An incredible person who is fondly remembered by everyone at Newcastle United. Our thoughts are forever with Christian's family and friends. Oh he is so wonderful. 🖤🤍 pic.twitter.com/C1IwQBAAgQ