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Newcastle United Christian Atsu'yu andı

İngiltere Premier Lig ekilerinden Newcastle United, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Christian Atsu'yu andı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 12:24 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 12:29
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Newcastle United Christian Atsu'yu andı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Atakaş Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu'yu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla andı.

Yer alan paylaşımda, "Bir yıl önce ne yazık ki Christian Atsu'yu en trajik koşullarda kaybettik. Newcastle United'daki herkes tarafından sevgiyle anılan inanılmaz bir insan. Düşüncelerimiz sonsuza kadar Christian'ın ailesi ve arkadaşlarıyla birliktedir." ifaderine yer verildi.

Atsu bir dönem Newcastle United için ter dökmüştü.

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