Yeşilburun Adaları - Güney Afrika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası

Yeşilburun Adaları - Güney Afrika maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yeşilburun Adaları ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Yeşilburun Adaları - Güney Afrika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

YEŞİLBURUN ADALARI - GÜNEY AFRİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yeşilburun Adaları - Güney Afrika maçı 23 Şubat Cumartesi günü saat 20:00'te TV 8,5 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

Yeşilburun Adaları - Güney Afrika MAÇI CANLI İZLE