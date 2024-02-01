Bizim final 2. sırada

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 10 Haziran 2023'te oynanan Şampiyonlar Ligi final karşılaşması, her sene düzenlenen spor organizasyonlarında 2021-2023 yıllarındaki küresel izleyici kitlesi göz önünde bulundurularak hazırlanan listede ikinci sırayı aldı. Manchester City'nin Inter'i 1-0 yenerek turnuva tarihindeki ilk zaferini elde ettiği final maçında canlı izleyici sayısı 140.4 milyon oldu. Amerikan Futbol Ligi'nde geçen yıl Kansas City-Philedelphia arasındaki Super Bowl finali listenin ilk basamağında yer aldı. Bu mücadele 145.9 milyon canlı izlenmeye ulaşmıştı.