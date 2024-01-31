BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 31 Ocak? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 31 OCAK ÇARŞAMBA | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 31 Ocak hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Premier Lig 22:30 Manchester City - Burnley 22:30 Tottenham - Brentford 23:15 Liverpool - Chelsea

LaLiga 21:00 Barcelona - Osasuna 23:00 Atletico Madrid - Rayo Vallecano

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