Haberler Futbol Al Nassr - Inter Miami maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Al Nassr - Inter Miami maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Tüm dünyanın gözü bu maçta... Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi bir kez daha karşılaşacak. Al Nassr ile Inter Miami hazırlık müsabakasında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Nassr - Inter Miami maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 11:00 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 11:10
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Al Nassr - Inter Miami maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Al Nassr - Inter Miami maçını canlı takip ekmek için tıklayın...

Al Nassr - Inter Miami maçı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi bir kez daha karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Al Nassr - Inter Miami maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL NASSR - INTER MİAMİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Nassr - Inter Miami maçı 1 Şubat Perşembe günü saat 21:00'de beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

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