Haberler Futbol Leicester City 3-0 Birmingham City (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Yunus Akgün attı Leicester turladı

Leicester City 3-0 Birmingham City (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Yunus Akgün attı Leicester turladı

Milli futbolcu Yunus Akgün’ün forma giydiği Leicester City, FA Cup 4’üncü tur karşılaşmasında Birmingham City’i 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 20:01
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Leicester City 3-0 Birmingham City (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Yunus Akgün attı Leicester turladı

FA Cup 4'üncü Tur karşılaşmasında Leicester City ile Birmingham City karşı karşıya geldi. Rakibini 47'nci dakikada Vardy, 72'nci dakikada Yunus Akgün ve 88'inci dakikada Praet'in golleriyle 3-0 mağlup eden Leicester City adını bir üst tura yazdırdı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Yunus Akgün, 81 dakika sahada kaldı.

YUNUS'UN İLK GOL SEVİNCİ

Milli futbolcu Yunus Akgün, Leicester City formasıyla ilk golünü kaydetti. Bu sezon 16 karşılaşmada forma giyen ve bu maçlarda 2 asist yapan Yunus Akgün, Birmingham karşısında takımının ikinci golüe imza attı. Milli futbolcu, yeni takımıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.

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