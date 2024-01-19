Haberler Futbol Yeşil Burun Adaları - Mozambik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası

Yeşil Burun Adaları - Mozambik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yeşil Burun Adaları ile Mozambik karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yeşil Burun Adaları - Mozambik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 13:50 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 14:00
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Yeşil Burun Adaları - Mozambik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası

Yeşil Burun Adaları - Mozambik maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Afrika Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Yeşil Burun Adaları ile Mozambik karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Yeşil Burun Adaları - Mozambik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

YEŞİL BURUN ADALARI - MOZAMBİK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yeşil Burun Adaları - Mozambik maçı 19 Ocak Cuma günü saat 17:00'de TV 8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

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