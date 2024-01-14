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Real Madrid - Barcelona maçı CANLI İZLE | Real Madrid - Barcelona maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

İspanya Süper Kupası'nda heyecan final ile devam ediyor. Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 17:00 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 17:10
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Real Madrid - Barcelona maçı CANLI İZLE | Real Madrid - Barcelona maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

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İspanya Süper Kupa final maçında heyecan dorukta. Kritik müsabakada Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRİD - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Barcelona maçı 14 Ocak Pazar günü saat 22:00'de oynanacak. Müsabaka Tivibu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

EL CLASICO HEYECANI!

İspanya Kupa sahibini buluyor. El Clasico'ya sahne olacak finalde Real Madrid ile Barcelona karşılaşacak. Müsabaka, Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde bulunan Al-Awwal Park'ta TSİ 22.00'de oynanacak. Eflatun-beyazlılar, kupa yarı finalinde Atletico Madrid'i uzatmalar sonucu 5-3 mağlup etti. Milli futbolcu Arda Güler, 112. dakikada oyuna girdi. Arda, akşam görev alması halinde El Clasico'da ilk kez forma giymiş olacak. Katalan ekibi ise yarı finalde Osasuna'yı 2-0'lık sonuçla saf dışı bırakarak adını finale yazdırdı. Real Madrid ile Barcelona arasındaki ilk Süper Kupa finali 2011-2012 sezonunda çift maçlı sistemde oynandı. Söz konusu finalde 2-2 biten ilk maçın ardından rövanşı 3-2 kazanan Barcelona kupaya uzandı. Bir sonraki final eşleşmesi ise hemen ertesi sezon olan 2012-2013'te gerçekleşti. Bu eşleşmenin Camp Nou'da oynanan ilk karşılaşmasında Barcelona 3-2 galip gelirken rövanş maçında ise Santiago Bernabeu'da Real Madrid 2-1 kazandı. O dönemin statüsüne göre deplasman gol averajıyla Real Madrid kupayı kazanan taraf oldu. 2017-2018 sezonunda oynanan Süper Kupa finalinde ise rakibini 3-1 ve 2-0'lık skorlarla yenen Madrid ekibi bir kez daha kupaya uzandı. Geçtiğimiz sezon bu kez tek maç üzerinden oynanan Süper Kupa finalinde ise rakibini 3-1 mağlup eden Barcelona kupanın sahibi oldu. Oynanacak müsabaka ile Süper Kupa finallerinde 5. kez El Clasico heyecanı yaşanacak.

TOPLAMDA 217. RANDEVU

İspanya'nın iki lokomotif kulübü, tarihlerinde 217. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan müsabakalarda Madrid ekibinin rakibine 89-85 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. 42 müsabaka ise berabere tamamlandı.

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