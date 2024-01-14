Mısır - Mozambik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası

Mısır - Mozambik maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Afrika Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Mısır ile Mozambik karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Mısır - Mozambik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MISIR - MOZAMBİK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mısır - Mozambik maçı 14 Ocak Pazar günü saat 20:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.