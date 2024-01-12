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Jadon Sancho Dortmund'da

B.Dortmund, ManU’da kadro dışı bırakılan 23 yaşındaki eski oyuncusu Sancho’yu sezon sonuna kadar kiraladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 06:50
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Jadon Sancho Dortmund'da

Avrupa transfer piyasası bomba bir transferle hareketlendi. B.Dortmund, eski futbolcusu Sancho'yu kadrosuna kattı. Sancho'nun sezon sonuna kadar kiralandığı duyuruldu. Alman ekibinde 2017-21 arasında oynayan Sancho, 50 gol ve 64 asist kaydetti.

HAAG'LA TARTIŞTI

2021'DE Premier Lig'den Manchester United'a imza atan İngiliz futbolcu, teknik direktor Erik ten Hag'la yaşadığı sorunların ardından kadro dışı bırakılmış ve geri adım atmamıştı. 23 yaşındaki sol acık, İngiliz devinde bu sezon sadece 3 macta boy gosterdi

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