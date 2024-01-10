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Barcelona - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Süper Kupası

İspanya Süper Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Barcelona ile Osasuna karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 12:30 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 12:30
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Barcelona - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Süper Kupası

Barcelona - Osasuna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya Süper Kupa yarı final maçında heyecan dorukta. Kritik müsabakada Barcelona ile Osasuna karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Barcelona - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Osasuna maçı 11 Ocak Perşembe günü saat 22:00'de oynanacak. Müsabaka Tivibu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

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