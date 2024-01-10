Barcelona - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Süper Kupası

Barcelona - Osasuna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya Süper Kupa yarı final maçında heyecan dorukta. Kritik müsabakada Barcelona ile Osasuna karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Barcelona - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Osasuna maçı 11 Ocak Perşembe günü saat 22:00'de oynanacak. Müsabaka Tivibu Spor 1'de canlı yayınlanacak.