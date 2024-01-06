Lille 12-0 Golden Lion (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Lille'den 12 gol! Yusuf Yazıcı şov yaptı

Fransa Kupası son 32 turu play-off maçında Lille ile Golden Lion karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım rakibini 12-0 gibi tarihi bir skorla mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Lille'e galibiyeti getiren golleri Jonathan David (3), Edon Zhegrova (3), Yusuf Yazıcı (2), Hakon Arnar Haraldson (2) ve Amine Messoussa kaydetti.

YUSUF YAZICI'DAN 4 GOLE KATKI

Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, ilk 11'de başladığı maçı 2 gol ve 2 asistle tamamladı. Yıldız futbolcu, mücadelede 82 dakika süre aldı.