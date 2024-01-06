Haberler Futbol Lille 12-0 Golden Lion (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Lille'den 12 gol! Yusuf Yazıcı şov yaptı

Lille 12-0 Golden Lion (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Lille'den 12 gol! Yusuf Yazıcı şov yaptı

Fransa Kupası son 32 turu play-off maçında milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, sahasında Golden Lion'u 12-0 mağlup etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 19:30
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Lille 12-0 Golden Lion (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Lille'den 12 gol! Yusuf Yazıcı şov yaptı

Fransa Kupası son 32 turu play-off maçında Lille ile Golden Lion karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım rakibini 12-0 gibi tarihi bir skorla mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Lille'e galibiyeti getiren golleri Jonathan David (3), Edon Zhegrova (3), Yusuf Yazıcı (2), Hakon Arnar Haraldson (2) ve Amine Messoussa kaydetti.

YUSUF YAZICI'DAN 4 GOLE KATKI

Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, ilk 11'de başladığı maçı 2 gol ve 2 asistle tamamladı. Yıldız futbolcu, mücadelede 82 dakika süre aldı.

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