Al Fayha - Al Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Fayha - Al Riyadh maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'inde heyecan sürüyor. Al Fayha ile Al Riyadhkarşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Al Fayha - Al Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL FAYHA - AL RIYADH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Fayha - Al Riyadh maçı 28 Aralık Perşembe günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.