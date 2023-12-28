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Al Fayha - Al Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Ligi 19. hafta maçında Al Fayha ile Al Riyadh karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Fayha - Al Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 10:21
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Al Fayha - Al Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Fayha - Al Riyadh maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'inde heyecan sürüyor. Al Fayha ile Al Riyadhkarşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Al Fayha - Al Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL FAYHA - AL RIYADH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Fayha - Al Riyadh maçı 28 Aralık Perşembe günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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