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Manisa FK'da Osman Özköylü dönemi sona erdi

Son dakika spor haberleri... Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, teknik direktör Osman Özköylü ile yollarını ayırdığını açıkladı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 12:59
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Manisa FK'da Osman Özköylü dönemi sona erdi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK yönetimi, Teknik Direktör Osman Özköylü ve İdari Direktör Nderim Nexhipi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Sezona Osman Zeki Korkmaz yönetiminde başlayan Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, kötü gidişatı durdurabilmek için 23 Ekim tarihinde Osman Zeki Korkmaz ile yollarını ayırarak 25 Ekim tarihinde Osman Özköylü ile anlaşmaya varmıştı. Manisa FK, Teknik Direktör Osman Özköylü ile çıktığı son 8 lig maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Manisa FK Trendyol 1. Lig'in ilk yarısını 19 puanla 11. sırada tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Osman Özköylü ve Nderim Nexhipi'ye kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

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