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2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Manchester City ile Fluminense karşılaşacak

Son dakika spor haberleri... Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın finalinde İngiltere'nin Manchester City takımı ile Brezilya temsilcisi Fluminense karşı karşıya gelecek. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 10:03
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2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Manchester City ile Fluminense karşılaşacak

FIFA'ya bağlı 6 konfederasyonun şampiyonları ile ev sahibi kontenjanından son lig şampiyonunun mücadele ettiği organizasyonun finalinde Manchester City ile Fluminense, Kral Abdullah Spor Kenti Stadı'nda, 22 Aralık Cuma günü saat 21.00'de karşı karşıya gelecek.

Üçüncülük müsabakası Japonya temsilcisi Urawa Red Diamonds ile Mısır'ın El-Ehli takımı arasında aynı gün saat 17.30'da Prens Abdullah el-Faysal Stadyumunda oynanacak.

REAL MADRİD, 5 KEZ ŞAMPİYON OLDU

Bu sene 20. defa düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda daha önce 5 kez İspanyol temsilcisi Real Madrid şampiyon oldu.

Bir başka İspanyol ekibi olan Barcelona 3 kez kupaya uzanırken Alman temsilcisi Bayern Münih ve Brezilya ekibi Corinthians 2'şer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

İngiliz temsilcileri Chelsea, Liverpool ve Manchester United, İtalyan ekipleri Inter ve Milan ve Brezilya takımları Internacional ile Sao Paulo ise FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda birer kez kupayı kazanma başarısı gösteren takımlar oldu.

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