Aberdeen - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Aberdeen - Eintracht Frankfurt maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla devam ediyor. Aberdeen ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Aberdeen - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

ABERDEEN - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Aberdeen - Eintracht Frankfurt maçı 14 Aralık Perşembe günü TSİ 20:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.