Al Shabab - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Kral Kupası

Al Shabab - Al Nassr maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Kral Kupası'nda çeyrek final heyecanı sürüyor. Al Shabab ile Al Nassr karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Al Shabab - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL SHABAB - AL NASSR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Shabab - Al Nassr maçı 11 Aralık Pazartesi günü saat 21:00'de oynanacak. Mücadele TV 8,5 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

AL SHABAB - AL NASSR MAÇI CANLI İZLE