Al Abha - Al Khaleej maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Kral Kupası

Al Abha - Al Khaleej maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Kral Kupası'nda çeyrek final heyecanı sürüyor. Al Abha - Al Khaleej karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Al Abha - Al Khaleej maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL ABHA - AL KHALEEJ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Abha - Al Khaleej maçı 11 Aralık Pazartesi günü saat 15:30'da oynanacak. Mücadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.