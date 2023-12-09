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TRANSFER HABERİ: Kenan Yıldız'dan ayrılık kararı! Yeni takımı...

Son dakika spor haberi: A Milli golcümüz Kenan Yıldız, İtalya Serie A ekibi Juventus'ta aradığını bulamadı. Bu sezon Serie A'da yalnızca 36 dakika süre alabilen genç oyuncunun hayal kırıklığı yaşadığı iddia edildi. İstediği forma şansını bulamayan 18 yaşındaki futbolcunun ocak ayında takımdan ayrılma kararı aldığı öne sürüldü. İşte yaşanan flaş gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 12:51
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BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Kenan Yıldız'dan ayrılık kararı! Yeni takımı...

Juventus'ta forma giyen A Milli yıldızımız Kenan Yıldız hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ: Kenan Yıldız'dan ayrılık kararı! Yeni takımı...

A Milli Takım'da gösterdiği performansla dikkat çeken genç golcü, Juventus'ta istediği süreleri alamıyor.

TRANSFER HABERİ: Kenan Yıldız'dan ayrılık kararı! Yeni takımı...

Özellikle Almanya'ya karşı oynanan maça damga vuran 18 yaşındaki oyuncu, futboluyla göz doldurdu.

TRANSFER HABERİ: Kenan Yıldız'dan ayrılık kararı! Yeni takımı...

Müthiş futbolunun yanında attığı klas golle yıldızlaşan Kenan Yıldız, bu performansıyla oldukça konuşuldu.

TRANSFER HABERİ: Kenan Yıldız'dan ayrılık kararı! Yeni takımı...

A Milli Takım'da iyi bir grafik ortaya koyan genç oyuncu, Juventus'ta aradığını bulamadı.

TRANSFER HABERİ: Kenan Yıldız'dan ayrılık kararı! Yeni takımı...

Bu sezon İtalya Serie A'da 5 maçta sahaya çıkan Kenan Yıldız, yalnızca 36 dakika sahada kaldı.

TRANSFER HABERİ: Kenan Yıldız'dan ayrılık kararı! Yeni takımı...

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYOR!
İtalyan ekibinde beklediği forma şansını bulamayan genç oyuncunun hayal kırıklığı yaşadığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Kenan Yıldız'dan ayrılık kararı! Yeni takımı...

JUVENTUS'TAN AYRILMAK İSTİYOR!
Sky Sport'un haberine göre; Kenan Yıldız ara transfer döneminde Juventus'tan ayrılmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Kenan Yıldız'dan ayrılık kararı! Yeni takımı...

Kenan Yıldız'la Almanya ve İngiltere'den birçok kulübün ilgilendiği öne sürüldü. Özellikle Liverpool ve Arsenal'ın yıldız ismi yakından takip ettiği belirtiliyor.

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