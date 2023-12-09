TRANSFER HABERİ: Kenan Yıldız'dan ayrılık kararı! Yeni takımı...
Son dakika spor haberi: A Milli golcümüz Kenan Yıldız, İtalya Serie A ekibi Juventus'ta aradığını bulamadı. Bu sezon Serie A'da yalnızca 36 dakika süre alabilen genç oyuncunun hayal kırıklığı yaşadığı iddia edildi. İstediği forma şansını bulamayan 18 yaşındaki futbolcunun ocak ayında takımdan ayrılma kararı aldığı öne sürüldü. İşte yaşanan flaş gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)
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Müthiş futbolunun yanında attığı klas golle yıldızlaşan Kenan Yıldız, bu performansıyla oldukça konuşuldu.
A Milli Takım'da iyi bir grafik ortaya koyan genç oyuncu, Juventus'ta aradığını bulamadı.
Bu sezon İtalya Serie A'da 5 maçta sahaya çıkan Kenan Yıldız, yalnızca 36 dakika sahada kaldı.
HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYOR!
İtalyan ekibinde beklediği forma şansını bulamayan genç oyuncunun hayal kırıklığı yaşadığı belirtildi.
JUVENTUS'TAN AYRILMAK İSTİYOR!
Sky Sport'un haberine göre; Kenan Yıldız ara transfer döneminde Juventus'tan ayrılmak istiyor.
Kenan Yıldız'la Almanya ve İngiltere'den birçok kulübün ilgilendiği öne sürüldü. Özellikle Liverpool ve Arsenal'ın yıldız ismi yakından takip ettiği belirtiliyor.
Juventus'un A Milli yıldız için 30 milyon euro bonservis belirlediği kaydedildi.
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