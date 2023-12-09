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TRANSFER HABERİ: Hakan Çalhanoğlu bombası! Premier Lig'den çifte talip

Son dakika spor haberi: Inter'de forma giyen A Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu, sergilediği performansla İngiltere Premier Lig ekiplerini peşine taktı. Liverpool ve Chelsea, Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 15:37 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 15:37
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TRANSFER HABERİ: Hakan Çalhanoğlu bombası! Premier Lig'den çifte talip

İki dev kulübün, transfer için Inter'in kapısını çalmaya hazırlandığı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Hakan Çalhanoğlu bombası! Premier Lig'den çifte talip

INTER SICAK BAKMIYOR!
Daha önce West Ham United ve Newcastle United'dan gelen teklifleri geri çeviren Inter'in yine benzer bir tavır sergileyeceği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Hakan Çalhanoğlu bombası! Premier Lig'den çifte talip

Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'deki sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERİ: Hakan Çalhanoğlu bombası! Premier Lig'den çifte talip

Bu sezon Inter formasıyla 17 maçta sahaya çıkan yıldız futbolcu, 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ: Hakan Çalhanoğlu bombası! Premier Lig'den çifte talip

A Milli Takımımız'da da 82 karşılaşmada görev alan Hakan Çalhanoğlu, 17 gollük katkı verdi.

TRANSFER HABERİ: Hakan Çalhanoğlu bombası! Premier Lig'den çifte talip

Yıldız ismin güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.

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