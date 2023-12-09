TRANSFER HABERİ: Hakan Çalhanoğlu bombası! Premier Lig'den çifte talip

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu transferin gözdesi haline geldi.
İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu transferin gözdesi haline geldi.
Sergilediği performansla adından söz ettiren A Milli yıldızımız, İngiltere Premier Lig kulüplerini peşine taktı.
TuttoSport'un haberine göre; Liverpool ve Chelsea, Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor.
İki dev kulübün, transfer için Inter'in kapısını çalmaya hazırlandığı ifade edildi.
INTER SICAK BAKMIYOR!
Daha önce West Ham United ve Newcastle United'dan gelen teklifleri geri çeviren Inter'in yine benzer bir tavır sergileyeceği kaydedildi.
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'deki sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
Bu sezon Inter formasıyla 17 maçta sahaya çıkan yıldız futbolcu, 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
A Milli Takımımız'da da 82 karşılaşmada görev alan Hakan Çalhanoğlu, 17 gollük katkı verdi.
Yıldız ismin güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.