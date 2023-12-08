Haberler Futbol BUGÜNKÜ MAÇLAR - 8 Aralık bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR - 8 Aralık bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '8 Aralık hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken 8 Aralık Cuma tarihli bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 10:01 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 10:11
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 8 Aralık bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 8 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 8 Aralık hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

8 ARALIK HANGİ MAÇLAR VAR?

20:00 Galatasaray - Adana Demir

23:00 Montpellier - Lens

23:00 Getafe - Valencia

22:45 Juventus - Napoli

22:30 Hoffenheim - Bochum

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

DİĞER
Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan olay sözler! "Beşiktaş-Fenerbahçe maçının akemi 3 gün önce açıklamıştım"
KKTC'de Yahudi istilasına karşı harekete geçildi! Yasal düzenlemeler yolda
Palabıyık'tan flaş itiraf! "Kariyerimi bitiren maç..."
Flaş karar! G.Saray maçı öncesi alarma geçildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
A SPOR CANLI İZLE | A Spor frekans 2023 - A SPOR CANLI YAYIN LİNKİ
Şenol Güneş resmen açıkladı! Yeni takımı...
ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA | Bakan Işıkhan cevapladı: Asgari ücret ne zaman belli olacak, işverene destek verilecek mi?
BİM'DE KUYRUĞA SOKACAK İNDİRİMLER | 8 Aralık Bu Cuma BİM'de aktüel ürünler kataloğu
METEOROLOJİ O İLLERİ TEK TEK UYARDI: Çok kuvvetli, yer yer şiddetli olacak! (8 Aralık hava durumu)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray - A.Demirspor maçı saat kaçta? G.Saray - A.Demirspor maçı saat kaçta? 09:30
Flaş karar! G.Saray maçı öncesi alarma geçildi Flaş karar! G.Saray maçı öncesi alarma geçildi 09:14
Kopenhag Galatasaray maçı hangi kanalda? Kopenhag Galatasaray maçı hangi kanalda? 09:11
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 8 Aralık bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 8 Aralık bugün kimin maçı var? 08:34
Tottenham evinde kayıp! Tottenham evinde kayıp! 01:30
Tottenham evinde kayıp! Tottenham evinde kayıp! 01:08
Daha Eski
Rize'den gol şov Rize'den gol şov 00:55
Başakşehir rahat geçti Başakşehir rahat geçti 00:53
Efes’i Larkin sırtladı: 97-89 Efes’i Larkin sırtladı: 97-89 00:52
Atina'da dev buluşma Atina'da dev buluşma 00:51
Everton Newcastle'ı devirdi! Everton Newcastle'ı devirdi! 00:40
Everton Newcastle'ı devirdi! Everton Newcastle'ı devirdi! 00:35