Ronaldo ile son defa

Milli Takım'a 1. Torba'dan tabii ki kolay bir takım gelmeyecekti ancak mevcutlar arasında belki de en iyisini çektik. Portekiz denince akla tabii ki Cristiano Ronaldo geliyor. 38 yaşındaki efsane son Avrupa Şampiyonası'nda bizimle aynı gruba düştü. Portekiz'de kaleden hücuma kadar yıldız oyuncular var. Bir bakışta CR7 haricinde Costa, Ruben Dias, Antonio Silva, İnacio, Cancelo, Palhinha, Ruben Neves, Felix, Jota, Gonçalo Ramos gibi süper yıldızları görebiliyorsunuz. Kupanın önemli favorilerinden biri olarak gösteriliyorlar. Portekiz ile grupta 2. maçımızı oynayacağız.

Kariyerinde Avrupa Şampiyonluğunu 1 defa kazanan Cristiano Ronaldo büyük bir ihtimale son kupasını oynuyor. Kariyeri boyunca 733 gol, 234 asist yapan efsane isim son büyük kupasını kazanmayı istiyor.

HOCASI: Roberto Martinez

Portekiz'in başında bulunan İspanyol hocanın en büyük farkı maç içi taktiğini değiştirebilmesi. Karşılaşma içinde üçlü veya dörtlü anlayışa geçmesi kolay oluyor. Rakibin kafasını karıştıran diziliş hamleleriyle tanınıyor. Geçmişinde Everton ve Belçika Milli Takımı da var.