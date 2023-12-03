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Çekya disiplinli

Kurada 3. torbadan Çekya ile eşleştik. Geçmişte önemli yıldızlar çıkaran Çekya artık bu çapta oyunculara sahip değil. Ancak yine de takım oyunları üst düzeyde

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 06:50
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Çekya disiplinli

Kurada 3. torbadan Çekya ile eşleştik. Geçmişte önemli yıldızlar çıkaran Çekya artık bu çapta oyunculara sahip değil. Ancak yine de takım oyunları üst düzeyde. Kadroda kariyerini West Ham United'da sürdüren Tomas Soucek en büyük yıldız olarak öne çıkıyor. Dikkat edilmesi gereken oyuncuların başında ise Adam Hlozek geliyor. 21 yaşındaki genç forvet hem güçlü hem de teknik. Üçlü oyun sistemi ile sahadalar. Kalelerini iyi koruyorlar. 8 grup maçında sadece 1 defa yenildikleri unutulmamalı. Kolay kaybeden bir takım değil. Oyun disiplininden de asla kopmuyorlar. Yüksek konsantrasyon ile oynanmalı.

Kariyerinde Avrupa Şampiyonluğunu 1 defa kazanan Cristiano Ronaldo büyük bir ihtimale son kupasını oynuyor. Kariyeri boyunca 733 gol, 234 asist yapan efsane isim son büyük kupasını kazanmayı istiyor.

HOCASI: ERİCH BRABEC

Çekya'nın çalıştırıcısı 'yenilikçi' bir anlayışa sahip. Modern futbolda birçok büyük takım gibi üçlü anlayışla sahadalar. Bunu da aktif şekilde uygulayabiliyorlar. Top rakipteyken 5'li şekilde savunmada diziliyorlar. Erich Brabec'in takımları zor gol yemesiyle tanınıyor.

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