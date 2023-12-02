Jorge Jesus Suudi Arabistan'da fark yarattı! Ronaldo'ya Al Hilal maçında Messi şoku

Jorger Jesus yönetimindeki Al Hilal, Suudi Arabistan Pro Lig'in 15'inci haftasında Al Nassr'ı 3-0 mağlup ederek zirvedeki yürüyüşünü sürdürdü.
Jorge Jesus'un takımı Al Hilal'in namağlubiyet serisi devam etti.
En yakın takipçisini farkla geçen Al Hilal puan farkını 7'ye yükseltti.
Galibiyeti getiren golleri Sergej Milinkovic-Savic ve Mitrovic(2) kaydetti.
RONALDO'YU SİNİRLENDİREN OLAY
Karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası Cristiano Ronaldo'yu sinirlendiren tezahüratlar yapıldı.
Tribünlerde uzun süre Messi sesleri yükseldi. Portekizli futbolcu da taraftarlara beden diliyle karşılık verdi. Ronaldo'nun tepkisi kameralara yansıdı.