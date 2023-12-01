Haberler Futbol Mehmet Büyükekşi'den EURO 2024 kura çekimi öncesi açıklama

Mehmet Büyükekşi'den EURO 2024 kura çekimi öncesi açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, EURO 2024 finalleri kura çekimi öncesi konuştu. Büyükekşi, "Kura çekiminde hangi milli takımlarla eşleşirsek eşleşelim, önce grubumuzdan çıkmayı sonra da turnuvada ilerleyebildiğimiz son noktaya kadar ilerlemeyi hedefliyoruz." dedi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 18:46
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mehmet Büyükekşi'den EURO 2024 kura çekimi öncesi açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı'nın mücadele edeceği 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) ilk hedefin gruptan çıkmak olduğunu belirterek, "Sonra da turnuvada ilerleyebildiğimiz son noktaya kadar ilerlemeyi hedefliyoruz." dedi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Hamburg kentindeki Elbphilharmonie Konser Salonu'nda 2 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek EURO 2024 finallerinin kura çekiminde Türkiye'yi, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Mustafa Eröğüt ile Hamit Altıntop, TFF Genel Sekreteri Taner Senseven, ay-yıldızlı takımın teknik direktörü Vincenzo Montella, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları, A Milli Takım ve 21 Yaş Altı Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay, Milli Takımlar İletişim Müdürü Türker Tozar'dan oluşan kafile temsil edecek.

Kura çekimi öncesi açıklamalarda bulunan Mehmet Büyükekşi, Türk futbol tarihinde ilk kez eleme gruplarından lider çıkarak dünyanın en büyük spor organizasyonlarının başında gelen Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Avrupa'nın en genç ve yetenekli milli takımı ile dünyada Türkiye'den sonra en çok Türk vatandaşının yaşadığı Almanya'da adeta ev sahibi gibi oynayacağımız bir turnuvaya katılacağız. A Milli Futbol Takımı'mıza, teknik heyetimize güveniyoruz. Kura çekiminde hangi milli takımlarla eşleşirsek eşleşelim, önce grubumuzdan çıkmayı sonra da turnuvada ilerleyebildiğimiz son noktaya kadar ilerlemeyi hedefliyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu olarak amacımız bütün büyük turnuvalara katılan bir milli takım yaratmak. Başarının sürdürülebilir olmasını hedefliyoruz. 2032 yılında İtalya ile ortak düzenleyeceğimiz Avrupa Şampiyonası'na kadar tüm büyük uluslararası turnuvalara katılmayı ve 2032 yılında da ev sahibi olduğumuz turnuvada final oynamayı hedefliyoruz. Kazandığımız her milli maçtan sonra söylediğimiz 'En büyük Türkiye' sözünü alışkanlık haline getirmek istiyoruz. Sahada oynadığımız tüm oyunların hakkını vererek ay-yıldızlı bayrağımızın bizlere yaşattığı duyguları tüm dünyaya haykıracağımız bir şampiyona bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Bu arada A Milli Futbol Takımı, kura çekimine 2. torbadan katılacak. EURO 2024'te 24 takım 4'erli 6 grupta mücadele edecek.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Manchester United maçı sonrası Ziyech'ten transfer itirafı! "Beni istediler"
Başkan Erdoğan'dan Dünya İklim Zirvesi'nde "Filistin" mesajı: Gazze'de yaşananlar insanlık suçudur
Icardi Real Madrid'e transfer olacak mı?
FIFA devreye girebilir! Kaleye Altay mı geçecek?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kenan Yıldız'a Premier Lig devi talip oldu!
Maçta ilginç an! Hakemden çifte kırmızı kart
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 2 ARALIK | ♑Merkür, Oğlak burcuna hırslı bir şekilde ilerliyor!
Sultangazi'de elektrik ne zaman gelecek? (1 Aralık 2023)
Küçükçekmece'de elektrik ne zaman gelecek? (1 Aralık 2023)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'da Kayserispor mesaisi! Trabzonspor'da Kayserispor mesaisi! 18:50
Koca: “Beşiktaş taraftarına 'hoş geldiniz' diyeceğim” Koca: “Beşiktaş taraftarına 'hoş geldiniz' diyeceğim” 18:46
Hasan Arat:Dünya yıldızı... Hasan Arat:Dünya yıldızı... 17:00
Tahkim Kurulu, cezalarını açıkladı! Tahkim Kurulu, cezalarını açıkladı! 17:37
Serdar Adalı'dan sert eleştiri: Bunlar Beşiktaşlı değil Serdar Adalı'dan sert eleştiri: Bunlar Beşiktaşlı değil 18:20
Büyükekşi'den EURO 2024 kura çekimi öncesi açıklama! Büyükekşi'den EURO 2024 kura çekimi öncesi açıklama! 18:25
Daha Eski
Beşiktaş özel misafirleri konuk etti Beşiktaş özel misafirleri konuk etti 15:46
Eyüpspor'da Berke Özer etkisi Eyüpspor'da Berke Özer etkisi 15:49
Maçta ilginç an! Hakemden çifte kırmızı kart Maçta ilginç an! Hakemden çifte kırmızı kart 16:06
Kenan Yıldız'a Premier Lig devi talip oldu! Kenan Yıldız'a Premier Lig devi talip oldu! 16:12
Muratpaşa Karayolları'nı 3-0 mağlup etti! Muratpaşa Karayolları'nı 3-0 mağlup etti! 16:24
Sivasspor'da F. Bahçe hazırlıkları sürüyor Sivasspor'da F. Bahçe hazırlıkları sürüyor 16:30