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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 1 Aralık bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '1 Aralık hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 08:50 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 09:10
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 1 Aralık bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 1 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 1 Aralık hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

1 ARALIK HANGİ MAÇLAR VAR?

20:00 Hatayspor - Antalyaspor

20:00 Karagümrük - İstanbulspor

20:00 Adanaspor - Çorum FK

20:00 Kocaelispor - Ümraniyespor

23:00 Las Palmas - Getafe

22:45 Monza - Juventus

22:30 Darmstadt 98 - Köln

23:00 Reims - RC Strasbourg

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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