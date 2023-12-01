BUGÜNKÜ MAÇLAR - 1 Aralık bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 1 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 1 Aralık hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

1 ARALIK HANGİ MAÇLAR VAR?

20:00 Hatayspor - Antalyaspor 20:00 Karagümrük - İstanbulspor

20:00 Adanaspor - Çorum FK 20:00 Kocaelispor - Ümraniyespor

23:00 Las Palmas - Getafe

22:45 Monza - Juventus 22:30 Darmstadt 98 - Köln

23:00 Reims - RC Strasbourg

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