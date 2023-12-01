BUGÜNKÜ MAÇLAR - 1 Aralık bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 1 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 1 Aralık hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
1 ARALIK HANGİ MAÇLAR VAR?
20:00 Hatayspor - Antalyaspor
20:00 Karagümrük - İstanbulspor
20:00 Karagümrük - İstanbulspor
20:00 Adanaspor - Çorum FK
20:00 Kocaelispor - Ümraniyespor
20:00 Kocaelispor - Ümraniyespor
23:00 Las Palmas - Getafe
22:45 Monza - Juventus
22:30 Darmstadt 98 - Köln
22:30 Darmstadt 98 - Köln
23:00 Reims - RC Strasbourg
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