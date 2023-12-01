Al Raed - Al Wahda maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Raed - Al Wahda maçını canlı izlemek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Raed ile Al Wahda 14. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Raed - Al Wahda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL RAED - AL WAHDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Raed - Al Wahda 2 Aralık Cumartesi günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.