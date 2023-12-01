Al Akhdood - Al Ettifaq maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Akhdood - Al Ettifaq maçını canlı izlemek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Akhdood ile Al Ettifaq 14. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Akhdood - Al Ettifaq maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL AKHDOOD - AL ETTIFAQ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Akhdood - Al Ettifaq 2 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.