Haberler Futbol A Milli Kadın Futbol Takımı 5’te 5 yaptı!

A Milli Kadın Futbol Takımı 5’te 5 yaptı!

UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup’ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, 5'inci hafta maçında deplasmanda Litvanya’yı 4-0 yenerek 5’te 5 yaptı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 20:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
A Milli Kadın Futbol Takımı 5’te 5 yaptı!

Vilnius'ta bulunan LFF Stadı'nda oynanan karşılaşmada Türkiye, Litvanya'ya konuk oldu. Milliler müsabakadan 4-0 galip ayrıldı.

Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 10'uncu dakikada Gülbin Hız, 20'inci dakikada Yağmur Uraz ve 53'üncü dakikada kendi kalesine Neverdauskaite ve 89'uncu dakikada Meryem Çal kaydetti.

Daha önce UEFA Uluslar B Ligi'ne yükselmeyi garantileyen milli takım, gruptaki 6'ncı ve son maçında 5 Aralık 2023 Salı günü Mersin Stadyumu'nda Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

STAT: LFF

HAKEMLER: Olivia Tschon, Amina Gutschi, Sara Telek

LİTVANYA: Seskute, Mikutaite (Dk. 59 Andrijevskyte), Sarkanaite, Liuzinaite (Dk. 60 Bernotaite), Neverdauskaite, Rogaciova, Galkina, Velickaite (Dk. 72 Zizyte), Supelyte (Dk. 81 Jasaityte), Kazarina, Griksaite (Dk. 72 Girzutaite)

TÜRKİYE: Gamze Nur Yaman, Ümran Özev (Dk. 62 Büşra Kuru), Gülbin Hız (Dk. 46 Dilara Deli), Eda Karataş, İlayda Civelek, Meryem Çal, Birgül Sadıkoğlu (Dk. 79 Arzu Karabulut), Ebru Topçu (Dk. 63 Elif Keskin), Miray Cin, Ece Türkoğlu, Yağmur Uraz (Dk. 46 Derya Arhan)

GOLLER: Dk. 10 Gülbin Hız, Dk. 20 Yağmur Uraz, Dk. 53 Neverdauskaite (Kendi kalesine), Dk. 89 Meryem Çal (Türkiye)

SARI KART: Velickaite (Litvanya)

DİĞER
Gönül Dağı’ndan ayrılır ayrılmaz yeni dizisini buldu! Ünlü oyuncu Bahardan Önce’nin kadrosuna dahil oldu! Ters köşe bir karakterle dönüyor…
Başkan Erdoğan'dan Dünya İklim Zirvesi'nde "Filistin" mesajı: Gazze'de yaşananlar insanlık suçudur
Buruk'tan sürpriz karar! İşte Pendikspor maçı 11'i
Icardi Real Madrid'e transfer olacak mı?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Büyükekşi'den EURO 2024 kura çekimi öncesi açıklama!
Kenan Yıldız'a Premier Lig devi talip oldu!
ŞEKER YATIRIM HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 2 ARALIK | ♑Merkür, Oğlak burcuna hırslı bir şekilde ilerliyor!
Sultangazi'de elektrik ne zaman gelecek? (1 Aralık 2023)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de kritik toplantı F.Bahçe'de kritik toplantı 21:05
G.Saray Pendikspor'a odaklandı! G.Saray Pendikspor'a odaklandı! 21:01
Alanyaspor, Konyaspor maçına hazır! Alanyaspor, Konyaspor maçına hazır! 19:30
F. Karagümrük - istanbulspor | CANLI F. Karagümrük - istanbulspor | CANLI 19:32
Cimbom'a sol bek önerisi! Erden Timur ve Okan Buruk... Cimbom'a sol bek önerisi! Erden Timur ve Okan Buruk... 20:26
A Milli Kadın Futbol Takımı 5’te 5 yaptı! A Milli Kadın Futbol Takımı 5’te 5 yaptı! 20:30
Daha Eski
Hasan Arat: Dünya yıldızı... Hasan Arat: Dünya yıldızı... 17:00
Tahkim Kurulu, cezalarını açıkladı! Tahkim Kurulu, cezalarını açıkladı! 17:37
Hatayspor - Antalyaspor | CANLI Hatayspor - Antalyaspor | CANLI 18:06
Serdar Adalı'dan sert eleştiri: Bunlar Beşiktaşlı değil Serdar Adalı'dan sert eleştiri: Bunlar Beşiktaşlı değil 18:20
Büyükekşi'den EURO 2024 kura çekimi öncesi açıklama! Büyükekşi'den EURO 2024 kura çekimi öncesi açıklama! 18:25
Koca: “Beşiktaş taraftarına 'hoş geldiniz' diyeceğim” Koca: “Beşiktaş taraftarına 'hoş geldiniz' diyeceğim” 18:46