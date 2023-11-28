Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti.

Ziyaret için Büyükekşi'ye teşekkürlerini ileten Yerlikaya, sosyal medya hesabından ziyaretten bir an paylaşarak; başta Milli Takımı'mız olmak üzere tüm kulüplere başarılar diledi.

İŞTE BAKAN ALİ YERLİKAYA'NIN PAYLAŞIMI