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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti

Son dakika spor haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 15:58 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 16:01
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti.

Ziyaret için Büyükekşi'ye teşekkürlerini ileten Yerlikaya, sosyal medya hesabından ziyaretten bir an paylaşarak; başta Milli Takımı'mız olmak üzere tüm kulüplere başarılar diledi.

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