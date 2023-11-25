BUGÜNKÜ MAÇLAR - 25 Kasım bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 25 KASIM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 25 Kasım hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

25 KASIM HANGİ MAÇLAR VAR?

13:30 İstanbulspor - Hatayspor 16:00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü 16:00 Konyaspor - Kasımpaşa 19:00 Galatasaray - Alanyaspor

13:30 Bodrumspor - Adanaspor 13:30 Bandırmaspor - Şanlıurfaspor 16:00 Ümraniyespor - Boluspor 19:00 Giresunspor - Kocaelispor

15:30 Man City - Liverpool 18:00 Burnley - West Ham 18:00 Luton Town - C. Palace 18:00 Newcastle - Chelsea 18:00 Not. Forest - Brighton 18:00 Sheffield Utd - Bournemouth 20:30 Brentford - Arsenal

16:00 Vallecano - Barcelona 18:15 Valencia - Celta Vigo 20:30 Getafe - Almeria 23:00 Atl. Madrid - Mallorca

17:00 Salernitana - Lazio 20:00 Atalanta - Napoli 22:45 Milan - Fiorentina

17:30 B. Dortmund - M'gladbach 17:30 Union Berlin - Augsburg 17:30 Freiburg - Darmstadt 98 17:30 Wolfsburg - RB Leipzig 17:30 Werder Bremen - B. Leverkusen 20:30 E. Frankfurt - Stuttgart

19:00 Clermont - Lens 23:00 RC Strasbourg - Marsilya

18:30 M. Tel Aviv - Zorya

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