BUGÜNKÜ MAÇLAR - 25 Kasım bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 25 KASIM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 25 Kasım hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
25 KASIM HANGİ MAÇLAR VAR?
13:30 İstanbulspor - Hatayspor
16:00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü 16:00 Konyaspor - Kasımpaşa 19:00 Galatasaray - Alanyaspor
16:00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü
16:00 Konyaspor - Kasımpaşa
19:00 Galatasaray - Alanyaspor
13:30 Bodrumspor - Adanaspor
13:30 Bandırmaspor - Şanlıurfaspor 16:00 Ümraniyespor - Boluspor 19:00 Giresunspor - Kocaelispor
13:30 Bandırmaspor - Şanlıurfaspor
16:00 Ümraniyespor - Boluspor
19:00 Giresunspor - Kocaelispor
15:30 Man City - Liverpool
18:00 Burnley - West Ham 18:00 Luton Town - C. Palace 18:00 Newcastle - Chelsea 18:00 Not. Forest - Brighton 18:00 Sheffield Utd - Bournemouth 20:30 Brentford - Arsenal
18:00 Burnley - West Ham
18:00 Luton Town - C. Palace
18:00 Newcastle - Chelsea
18:00 Not. Forest - Brighton
18:00 Sheffield Utd - Bournemouth
20:30 Brentford - Arsenal
16:00 Vallecano - Barcelona
18:15 Valencia - Celta Vigo 20:30 Getafe - Almeria 23:00 Atl. Madrid - Mallorca
18:15 Valencia - Celta Vigo
20:30 Getafe - Almeria
23:00 Atl. Madrid - Mallorca
17:00 Salernitana - Lazio
20:00 Atalanta - Napoli 22:45 Milan - Fiorentina
20:00 Atalanta - Napoli
22:45 Milan - Fiorentina
17:30 B. Dortmund - M'gladbach
17:30 Union Berlin - Augsburg 17:30 Freiburg - Darmstadt 98 17:30 Wolfsburg - RB Leipzig 17:30 Werder Bremen - B. Leverkusen 20:30 E. Frankfurt - Stuttgart
17:30 Union Berlin - Augsburg
17:30 Freiburg - Darmstadt 98
17:30 Wolfsburg - RB Leipzig
17:30 Werder Bremen - B. Leverkusen
20:30 E. Frankfurt - Stuttgart
19:00 Clermont - Lens
23:00 RC Strasbourg - Marsilya
23:00 RC Strasbourg - Marsilya
18:30 M. Tel Aviv - Zorya
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