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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 25 Kasım bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '25 Kasım hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 08:01
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 25 Kasım bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 25 KASIM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 25 Kasım hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

25 KASIM HANGİ MAÇLAR VAR?

13:30 İstanbulspor - Hatayspor

16:00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü

16:00 Konyaspor - Kasımpaşa

19:00 Galatasaray - Alanyaspor

13:30 Bodrumspor - Adanaspor

13:30 Bandırmaspor - Şanlıurfaspor

16:00 Ümraniyespor - Boluspor

19:00 Giresunspor - Kocaelispor

15:30 Man City - Liverpool

18:00 Burnley - West Ham

18:00 Luton Town - C. Palace

18:00 Newcastle - Chelsea

18:00 Not. Forest - Brighton

18:00 Sheffield Utd - Bournemouth

20:30 Brentford - Arsenal

16:00 Vallecano - Barcelona

18:15 Valencia - Celta Vigo

20:30 Getafe - Almeria

23:00 Atl. Madrid - Mallorca

17:00 Salernitana - Lazio

20:00 Atalanta - Napoli

22:45 Milan - Fiorentina

17:30 B. Dortmund - M'gladbach

17:30 Union Berlin - Augsburg

17:30 Freiburg - Darmstadt 98

17:30 Wolfsburg - RB Leipzig

17:30 Werder Bremen - B. Leverkusen

20:30 E. Frankfurt - Stuttgart

19:00 Clermont - Lens

23:00 RC Strasbourg - Marsilya

18:30 M. Tel Aviv - Zorya

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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